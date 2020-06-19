Зои Салдана - 42: лучшие фильмы с участием звезды "Аватара" (видео)
11:02, 19 июня 2020Кино и музыка
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19 июня актрисе исполнилось 42 года.
Зои Салдана 42 года / фото instagram.com/zoesaldana
Известной американской актрисе Зои Салдане сегодня исполнилось 42 года. Звезда родилась в США и успешно построила творческую карьеру.
Салдана стала популярной благодаря ролям в таких фильмах, как "Стражи галактики", "Аватар" и "Коломбиана". Зои номинировалась на ряд наград, среди которых Black Reel Award, Black Movie Award, приз MTV и NAACP Award.
Помимо успешной карьеры и съемок во множестве фильмов, Салдана является счастливой женой и матерью троих детей. Стоит отметить, что актриса является иконой моды, так как всегда выглядит безупречно.
Как сообщал УНИАН, в сети появился тизер режиссерской версии "Лиги справедливости" от Зака Снайдера.
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