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Зои Салдана - 42: лучшие фильмы с участием звезды "Аватара" (видео)

11:02, 19 июня 2020
Кино и музыка
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Зои Салдана 42 года / фото instagram.com/zoesaldana

Салдана стала популярной благодаря ролям в таких фильмах, как "Стражи галактики", "Аватар" и "Коломбиана". Зои номинировалась на ряд наград, среди которых Black Reel Award, Black Movie Award, приз MTV и NAACP Award.

Помимо успешной карьеры и съемок во множестве фильмов, Салдана является счастливой женой и матерью троих детей. Стоит отметить, что актриса является иконой моды, так как всегда выглядит безупречно.

Как сообщал УНИАН, в сети появился тизер режиссерской версии "Лиги справедливости" от Зака Снайдера.

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