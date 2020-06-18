В сети появился тизер режиссерской версии «Лиги справедливости» от Зака Снайдера

В ролике можно увидеть могущественного злодея из комиксов - Дарксайда.

Режиссер Зак Снайдер показал короткий тизер режиссёрской версии «Лиги справедливости».

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Как сообщает DTF, о новой версии картины расскажут 22 августа на DC FanDome.

В ролике можно увидеть, как Чудо-женщина рассматривает фреску с Дарксайдом, а позже — и его самого. В театральной версии фильма злодея вырезали полностью, но в версии Зака Снайдера он появится.

Напомним, режиссерская версия кинокомикса «Лига справедливости» от постановщика Зака Снайдера, о существовании которой несколько лет говорили фанаты, все же появится на экранах.

Перемонтированная Снайдером лента появится на стриминговом сервисе HBO Max в 2021 году.

Зак Снайдер выступал режиссером «Лиги справедливости» и закончил большую часть работы над ней, но был вынужден отойти от пост-продакшна и финального монтажа из-за трагического самоубийства его дочери. Для завершения работы над фильмом студия Warner Bros. пригласила Джосса Уидона.

По слухам, он принципиально изменил стиль и тон повествования картины, а также организовал масштабные досъёмки, из-за чего бюджет фильма раздулся. В конечном итоге, лента не оправдала ожиданий студии, собрав лишь 657 млн долларов при бюджете примерно в 300 млн.

Еще несколько лет назад в сети появились слухи о существовании версии «Лиги справедливости» от Зака Снайдера, в которой он максимально приблизился к первоначальному замыслу фильма (Snyder Cut). На ее существование туманно намекал и сам Снайдер. К флешмобу за выпуск Snyder Cut присоединились даже Галь Гадот и Бен Аффлек – исполнители роли Чудо-Женщины и Бэтмена.

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