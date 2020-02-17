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Тильда Суинтон и Юэн МакГрегор озвучат героев мультфильма "Пиноккио" Гильермо дель Торо

15:42, 17 февраля 2020
Кино и музыка
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Гильермо дель Торо / REUTERS

Персонажей в новом анимационном фильме "Пиноккио" от оскароносного режиссера Гильермо дель Торо ("Форма воды") озвучат Тильда Суинтон, Юэн МакГрегор и Кристоф Вальц. 

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Как пишет Na Ekranie, информацией поделился Дэвид Брэдли, известный по роли Уолдера Фрея в "Игре престолов". Брэдли озвучит в мультфильме Джузеппе. Также в озвучке примет участие давний друг дель Торо - Рон Перлман, передает 112.ua.

Проект выйдет на Netflix. Действие сюжета развернется в фашистской Италии в середине 1930-х годов.

Ранее Гильермо дель Торо предупредил, что в его фильме "Пиноккио" будет много политики. Кроме того, его новый проект не для всей семьи и будет очень отличаться от веселой версии Disney. 

"Пиноккио" дель Торо не единственная новаялента про героя знаменитой сказки. Роберт Земекис также займется киноадаптацией мультфильма Disney "Пиноккио".

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Теги: #мультфильм