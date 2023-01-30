В этих фильмах вы узнаете, на что способны женщины.

Жизнь - это круговорот событий, и не всегда приятных. Кажется, единственное спасение - любовь, но и она может больно ранить. Все прекрасное заканчивается в момент расставания. Однако не все женщины готовы отпустить экс-возлюбленному в свободное плаванье и начинают мстить за все обиды.

Предлагаем вам посмотреть пять лучших фильмов о женской мести, которые оставят неизгладимое впечатление.

"Клуб первых жен"

Романтическая комедия "Клуб первых жен" рассказывает о жизни трех подруг. Когда-то они были не разлей вода, но со временем их жизненные пути разошлись. Спустя много лет они встречаются на похоронах еще одной подруги, которая покончила с собой. И тогда выясняется, что у всех их одинаковые проблемы - их бросили мужья. Но расставания у всех трех подруг были не очень приятными. Их бывшие то деньги требуют, то ушли со скандалом и опозорив их. Недолго думая, они решаются на месть.

"Моя супер-бывшая"

Главная героиня Дженни Джонсон в детстве потрогала радиоактивный метеорит, благодаря чему получила способность летать и стала неуязвимой. Она борется с преступностью, а в свободное врем занимается галереей. Однажды она влюбляется в архитектора, но их кратковременному роману не суждено было перерасти во что-то большее. Когда мужчина бросает ее, она превращается в его ночной кошмар.

"Другая женщина"

Фильм рассказывает о страстном романе успешного юриста и горячей девушки из Нью-Йорка и идеального мужчины Марка. Кажется, в их отношениях все настолько чудесно, что уже можно было бы и переходить на следующий этап - женитьба. Однако Карли случайно узнает, что ее возлюбленный уже женат. И если вы думаете, что она спустит это все на тормоза и останется с ним - ошибаетесь.

"Смерть ей к лицу"

Готовясь к свадьбе, писательница Элен решает проверить своего жениха на верность. Она обращается к давней знакомой - звезде Бродвея, которая ранее всегда уводила у нее мужчин. Каким же на самом деле окажется успешный пластический хирург Эрнест и будет ли ждать его возмездие? Смотрите.

"Развод по-американски"

Супруги приходят к тому, что им стало некомфортно в отношениях, поэтому единственный для них выход - разойтись. Однако накануне этого решения они купили уютную квартиру, поэтому ни один из них не хочет из нее съезжать. Поэтому они принимают решение жить как соседи. Нетипично, да? И, конечно, скандалы между ними только участились и стали еще жестче. Более того, в них были втянуты родные и друзья.

Ранее УНИАН назвал топ-5 фильмов о моде, которые развивают чувство стиля.

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