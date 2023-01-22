Посмотрев эти фильмы, вы узнаете, что произошло с главными героями в погоне за высшим обществом.

Говорят, что чувство стиля - это врожденное. Однако многие дизайнеры уверены, что его можно привить, если знать, где черпать информацию и вдохновение. Предлагаем вам посмотреть пять фильмов о высокой моде и не только, которые научат вас быть уверенной в себе, стильной и прекрасной.

"Призрачная нить"

Это история о модельере Рейнольдсе Вудкоке, который изготавливает одежду для бомонда. У него достаточно успешный бизнес, модный дом постоянно развивается и обретает новых клиентов среди высшего общества. Однако его взгляды полностью меняются, когда он встречает официантку Альму. Эта девушка становится его музей, а соответственно меняет его представление о моде.

"Дьявол носит Prada"

Андреа приезжает в Нью‑Йорк, чтобы стать журналисткой. Неожиданно редактор крупного журнала о моде предлагает девушке занять пост ее ассистента. Несмотря на то, что Андреа далека от модного мира, Миранда все же видит в ней скрытый потенциал. Она поможет ей полностью раскрыться и показать себя во всей красе.

"Неоновый демон"

Молодая девушка отправляется в Лос-Анджелес, чтобы построить карьеру модели. Благодаря своей неописуемой красоте она становится персоной номер 1 в модельном бизнесе, однако такой быстрый взлет вызывает только зависть у окружающих. Завистницы делают все, чтобы главная герои потеряла все, что обрела.

"Ив Сен-Лоран"

Картина восстанавливает хронометраж всей жизни известного кутюрье Ив Сен-Лорана. Он многого добился в мире высокой моды - открыл модный дом, сделал революцию в стиле. Но что на самом деле было у него в душе все эти годы - знали единицы. Этот фильм расскажет о его жизни, творческом пути и достижениях, которые сделали его знаменитым на весь мир.

"Высокая мода"

В Париж на неделю моды съезжаются знаменитые кутюрье, топ-модели, издатели глянцевых журналов. И пока сцена пестрит яркими моделями в стильной одежде, за кулисами разворачиваются истории простых людей. Кому-то удается подписать контракт с известным фотографом, кто-то встречает свою старую любовь, а кто-то продает семейное дело сапожнику из Техаса.

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