В связи с продолжением локдауна в Киеве оргкомитет Национальной музыкальной премии YUNA вынужденно перенес проведение десятой юбилейной церемонии с 20 апреля на 12 мая 2021 года.

Организаторы назвали новые подробности выступлений хедлайнеров музыкального шоу, которые они готовят эксклюзивно для церемонии YUNA 2021 в киевском Дворце «Украина». Так, перед зрителями в коллаборации выступят The HARDKISS и MONATIK, а также группы БЕZ Обмежень, KOZAK SYSTEM и СКАЙ.

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Благодаря официальному транслятору YUNA 2021 — главному музыкальному каналу страны М1 — зрители со всей страны в 20:00 смогут приобщиться к грандиозному шоу и в прямом эфире одними из первых узнать имена триумфаторов премии.

«Наша цель: провести церемонию YUNA 2021 в виде большого шоу в обязательном порядке, – отметил соучредитель и генеральный продюсер YUNA Павел Шилько. – Поэтому мы набираемся терпения и теперь готовимся к маю. И лучшие артисты Украины и их слушатели вместе с нами. Это непростые времена, но они консолидируют музыкальную сцену и вдохновляют пережить этот сложный период вместе».

Событие состоится с соблюдением всех карантинных норм, которые будут актуальными на момент его проведения.

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Автор: Диана Могилевич