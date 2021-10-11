Артистка сегодня празднует свой день рождения.

Украинская певица Юлия Санина 11 октября отмечает свое 31-летие. В честь праздника УНИАН собрал самые популярные клипы, которые сделали Санину звездой всеукраинского масштаба.

Настоящее имя Саниной - Юлия Головань. Девушка родилась в семье музыкантов, поэтому не странно, что она обладает сильным голосом и неповторимой манерой. В трёхлетнем возрасте она впервые спела на сцене в сопровождении ансамбля, которым руководил её отец.

Вместе с музыкальным продюсером Валерием Бебко, который впоследствии стал ее мужем, они создали группу The Hardkiss. В конце октября 2011 года The Hardkiss выступили на разогреве у британской группы Hurts. Коллектив быстро обрел популярность и череду наград на Украине и за границей.

Читайте такжеЭпатажные рокеры Måneskin выпустили новый сингл MAMMAMIAГруппа выпустила множество хитов, которые на слуху у всех украинцев. Также Санина сделала коллаборацию с Тиной Кароль на песню "Вільна".

Юлия замужем за Валерием Бебко, креативным продюсером и гитаристом группы The Hardkiss. Свои отношения пара скрывала на протяжении 5 лет (с 2009 года). Спустя полгода со дня знакомства Валерий Бебко сделал Юлии предложение, но затем ещё полтора года она проходила в невестах. Свадьба была оформлена в украинском аутентичном стиле. 21 ноября 2015 года у пары родился сын Даниил.

THE HARDKISS - 7 вітрів

THE HARDKISS feat. MONATIK - Кобра

THE HARDKISS - Кораблi

THE HARDKISS - Stones

THE HARDKISS - Все було так

THE HARDKISS - Мелодія

THE HARDKISS - Коханці

Тіна Кароль & Юлія Саніна – Вільна

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Автор: Диана Могилевич