Премьера фильма в украинских кинотеатрах запланирована на 7 октября 2021 года

Вышел первый официальный трейлер новой украинской комедии "Янтарные копы" ("Бурштинові копи"), ставший дебютом в кино для популярной украинской певицы Алины Паш.

Как сообщет vlg.film, премьера в украинских кинотеатрах запланирована на 7 октября 2021 года.

По сюжету комедии, патрульный Максим с детства мечтал следить за правопорядком, чтобы делать мир безопасным и справедливым. Но когда он берется "не за того человека", его переводят из Киева в небольшой поселок на Житомирщине. Там столичный полицейский со своим новым напарником Богданом бросают вызов янтарной мафии. Однако для этого Максу сначала нужно найти общий язык с колоритными местными копами и победить всесильного "Бурштинового Барона".

Но это не единственная проблема отважного патрульного – ему еще необходимо вернуть доверие своей любимой девушки, когда на горизонте появляется дерзкая красотка.

Режиссером выступила молодой украинский режиссер Алина Бухтиярова, до этого снявшая мелодраматический сериал "После зимы" и комедийный боевик "Ограбление по-украински" с Владом Ямой и Дашей Астафьевой.

Читайте такжеПоявился трейлер "Не смотри вверх" с Леонардо Ди Каприо в главной ролиГлавные роли в фильме исполнили украинский комик и сооснователь студии "Мамахохотала" Евгений Янович ("Инфоголик", "Преданная") и его коллега по студии Олег Маслюк ("Инфоголик"). Также в фильме снялась звезда сериала "Папик" Дарья Петрожицкая и популярная певица Алина Паш, для которой "Янтарные копы" стали дебютом в кино.

Что известно об Алине Паш

Украинская певица и рэперка Алина Паш родилась в 1993 году в селе Буштино в Закарпатской области.

С 13 лет Паш участвовала во всевозможных вокальных фестивалях, среди которых, "Молодая Галичина", Children’s Eurostar, и "Крымские волны", а в 11 классе школы приняла участие в передаче "Караоке на майдане". В 2012 году работала на бэк-вокале группы "СКАЙ" и певицы Ирины Билык, а в 2015 году приняла участие в музыкальном талант-шоу "X-фактор", где заняла третье место.

Известность как сольная исполнительница Алина Паш получила в 2018 году после выхода сингла Bitanga, сочетающего хип-хоп, элементы поп-музыки и этно-мотивы. Именно это стало ее фирменным звучанием.

С тех пор Алина Паш регулярно появляется на ТВ, а также принимает участие в масштабных проектах, среди которых – участие в параде ко Дню Независимости Украины в 2019 году и проекте "Ковчег "Украина" ко Дню Независимости Украины 2021, представляющем украинскую культуру десяти веков.

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Автор: Марина Григоренко