Накануне съемок она освоила боевые искусства.

Голливудская актриса Зои Кравиц рассказала, что тщательно готовилась к роли Женщины-кошки в новом "Бэтмене". В частности, она изучала поведение диких животных.

Об этом звезда рассказала в интервью Empire.

По словам актрисы, наблюдение за драками кошек, львов и других диких животных помогло ей превратиться в Женщину-кошку. Кроме того, накануне съемок она освоила боевые искусства.

Читайте такжеЗвезда "Чудо-женщины" Галь Гадот сыграет злую королеву в "Белоснежке" от Disney"Мы наблюдали за кошками и львами и за тем, как они дерутся. И мы обсуждали, что же может произойти, когда вы моего размера, а Бэтмен намного сильнее меня. Какие навыки могут быть у меня? Быть быстрой и ловкой. Поэтому мы остановились на трюках, в которых сочетаются различные виды боевых искусств и капоэйра, а также движения, похожие на кошачьи, кое-де танцевальные", - говорит Кравиц.

Кроме того, актриса рассказала историю своего персонажа.

"Это история происхождения Селины Кайл. Это начало ее понимания, кто она такая, а не просто попытка выжить. Мне кажется, мы можем увидеть, как она становится роковой женщиной", - отметила Кравиц.

"Бэтмен" - художественный фильм режиссера Мэтта Ривза с Робертом Паттинсоном в главной роли. Ожидается, что кинокомикс выйдет в прокат в США 4 марта 2022 года. Премьера "Бэтмена" дважды откладывалась из-за пандемии COVID-19.

Ранее студия Warner Bros. Pictures представила трейлер фильма режиссера Мэтта Ривза "Бэтмен" с Робертом Паттинсоном в двух главных ролях - супергероя в маске и миллиардера-затворника.

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