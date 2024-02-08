В украинский прокат фильм выйдет 11 апреля 2024 года.

Вышел трейлер украинской coming-of-age драмы "Я и Феликс", являющейся полнометражным игровым дебютом украинского режиссера и писательницы Ирины Цилык. Она известна по документальному фильму "Земля голубая, будто апельсин", который в 2020 году получил премию за лучшую режиссуру на фестивале "Сандэнс", а также еще ряд престижных наград и номинаций.

Драма "Я и Феликс", снятая по мотивам книги "Кто ты такой?" украинского писателя и военнослужащего Артема Чеха (и мужа Цилык), рассказывает историю о взрослении мальчика Тимофея в 90-х. В центре сюжета – его отношения с семьей, друзьями, первой любовью и с бывшим контрразведчиком Феликсом, который служил во время войны в Афганистане.

"Это очень особенный для меня момент – встреча фильма с украинскими зрителями, для которых он в первую очередь и создавался. Эту ленту смело можно назвать зрительской, хотя в то же время это авторское кино. Так что я надеюсь, что в кинотеатры придут очень разные люди. Потому что этот фильм не мрачная депрессивная драма. В нем много легкости, юмора, красок, знакомой вам музыки. Я надеюсь, этот опыт станет для многих довольно щемящим эмоциональным путешествием", – рассказала Цилык.

Как отмечает пресс-служба Kinomania Film Distribution, для трех главных героев эта лента стала дебютом в украинском кино: Тимофея сыграли Андрей Чередник (сын Цилык и Чеха) и Владислав Балюк. Роль Феликса исполнил украинский писатель и поэт Юрий Издрик. В фильме также сыграли Владимир Гладкий ("Участковый с ДВРЗ"), Андрей Исаенко ("Щедрик", "Киборги", "Захар Беркут"), Анастасия Карпенко ("Как там Катя?", "Врач Ковальчук") и другие.

Мировая премьера фильма "Я и Феликс" состоялась на 38-м Варшавском международном кинофестивале, а первый украинский показ – в рамках Киевской недели критики в 2022 году. Фильм также получил специальную награду 53-го итальянского кинофестиваля Giffoni в категории Generator +16 (The CGS AWARD), специальную награду FILMFEST HAMBURG от КМКФ "Молодость" и награду в конкурсе игрового кино Ukraina Festiwal Filmowy в Варшаве.

По словам куратора программы "Фокус: Украина – Великобритания" 8-й Киевской недели критики Рича Клайна, "Я и Феликс" – это "фильм с глубокими деталями, которые делают героев и ситуации яркими и такими, которые позволяют увидеть радости людей, жизнь которых перевернула война. Мощные воспоминания 90-х придают фильму почти вневременное качество, проводя неожиданные параллели с нынешними событиями".

В украинский прокат фильм выйдет 11 апреля 2024 года.

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