Фильм рассказывает о семье, которая живет в "красной зоне" Донбасса.

Фильм о Донбассе "Земля голубая, будто апельсин" режиссера Ирины Цилик, который будет участвовать в нацотборе на "Оскар", получил Гран-при и приз за лучшую операторскую работу крупнейшего польского фестиваля документального кино Millenium Docs Against Gravity.

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"Это просто счастье какое-то, крепко обнимаю нашего лучшего оператора Вячеслава Цветкова, остальную команду и наших дорогих героев фильма "Земля голубая, будто апельсин"", - написала Цилик.

Фильм рассказывает о семье, которая живет в "красной зоне" Донбасса, где военные действия продолжаются уже долгое время. Преодолевая ежедневные травмы существования в прифронтовой зоне, 36-летняя Анна сама воспитывает четверых детей. Но несмотря на все трудности эта семья очень дружная и жизнерадостная. Мама и дети имеют много увлечений, играют на различных музыкальных инструментах и даже самостоятельно снимают фильмы о своей жизни во время войны, передает 112.ua.

Лента выйдет в украинский прокат 26 ноября.

Награды фильма:

Фильм "Земля голубая, будто апельсин" получил награду на кинофестивале Sundance.

Европейская премьера прошла на 70-м Берлинском кинофестивале в рамках программы Generation 14plus, а украинская – на фестивале документального кино о правах человека Docudays UA, где лента стала лучшим фильмом национального и международного конкурсов.

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Автор: УНИАН