Премьера кинокомикса ожидается в марте 2022 года.

В сети появился новый трейлер фильма "Бэтмен" с актерами Робертом Паттинсоном и Зои Кравиц в главных ролях.

Ролик опубликован на YouTube-канале Warner Bros. Pictures, он получил название "Летучая мышь и кошка".

В трейлере показали встречу Брюса Уэйна с Селиной Кайл, также известной как Женщина-кошка, и несколько фрагментов экшен-сцен, в частности, как Бэтмен отбивается от бандитов и гонится за Пингвином.

Ожидается, что фильм выйдет в прокат в США 4 марта 2022 года.

"Бэтмен": новый трейлер

"Бэтмен": что известно о фильме

"Бэтмен" – художественный фильм режиссера Мэтта Ривза. Сценарий написали Ривз и Питер Крэйг по комиксам DC о супергерое Бэтмене.

Премьера "Бэтмена" дважды откладывалась из-за пандемии COVID-19.

В фильме сыграли Роберт Паттинсон, Зоя Кравиц, Пол Дано, Джеффри Райт, Джон Туртурро, Питер Сарсгаард, Джейми Лосон, Энди Серкис и Колин Фаррелл.

Читайте такжеВышел главный трейлер "Бэтмена" с Робертом Паттинсоном (видео)Сюжет. Миллиардер-затворник Брюс Уэйн второй год борется с преступностью и пытается раскрыть причины коррупции Готэма. Также герой сталкивается с Загадочником, серийным убийцей, который охотится на элитную власть Готэма.

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