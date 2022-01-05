В украинский прокат фильм выйдет 24 февраля 2022 года.

Вышел дублированный трейлер нового боевика "Игра теней" (Blacklight) с Лиамом Нисоном в главной роли (трилогия "Заложница", "Список Шиндлера", "Звездные войны: Скрытая угроза").

Как сообщает Kinomania Film Distribution, в украинский прокат фильм выйдет 24 февраля 2022 года.

Читайте также"Ледовый дрифт" с Лиамом Нисоном и Лоуренсом Фишберном: все, что известно о новом экшн-триллереНа этот раз Лиам Нисон, известный исполнением ролей спасителей, исполнит роль Трэвиса Блока – специального агента ФБР, пытающегося примириться со своим темным прошлым. Однажды он обнаруживает заговор против граждан США, однако из-за своего расследования Блок оказывается под прицелом директора ФБР, которого когда-то защищал. Чем больше он узнает, тем большей опасности подвергает себя и своих близких. Но дело нужно завершить любой ценой.

Режиссером фильма стал Марк Уильямс, который до этого работал с Нисоном над фильмом "Честный вор". Также он является создателем популярного сериала "Озарк".

Кроме того, в фильме сыграли Айдан Квин ("Элементарно"), Тейлор Джон Смит ("Острые предметы") и Эмми Ревер-Лэмпман ("Академия Амбрела").

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