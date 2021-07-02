Создатели поделили 11-й сезон на три части — премьера первого из 8 эпизодов состоится 22 августа.

Канал AMC опубликовал тизер одиннадцатого сезона сериала "Ходячие мертвецы", который станет финальным.

В ролике показали всех персонажей, которые выжили к концу шоу. Это Дэрил, Кэрол, Мэгги, Ниган, Иезекииль, Гэбриэл, Аарон, Юмико, Олден, Принцесса и Юджин. Также в тизере появился Мерсер в своей фирменной яркой броне.

Создатели поделили 11-й сезон на три части — премьера первого из 8 эпизодов состоится 22 августа, сообщает 112ua.tv.

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О том, что сериал "Ходячие мертвецы" закроют после 11 сезона стало известно в сентябре прошлого года.

В апреле этого года телеканал AMC назвал дату релиза финального сезона сериала "Ходячие мертвецы" - 22 августа.

Первый сезон "Ходячих мертвецов" вышел в 2010 году. Основанный на комиксах сериал о зомби-апокалипсисе некогда был одним из самых успешных ТВ-проектов, но после 6 сезона начал терять аудиторию.

11 Weeks of Reveals until Season 11.



Nothing is as it seems. #TWD returns on August 22nd. pic.twitter.com/17fZqA7Q0K — The Walking Dead on AMC (@WalkingDead_AMC) July 1, 2021

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Автор: Иван Бойко