Сериал закроют после 11 сезона.

Сериал "Ходячие мертвецы" закроют после 11 сезона. То есть до 2022 года он еще будет идти.

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По данным Главреда, издание IGN опубликовало такую информацию, а затем удалил эту новость со своего сайта.

"Сенсация-Ходячие мертвецы продлили на 11 сезон с 24 сериями, который станет финальным в 2022 году. Также АМС анонсирует спин-офф о Дэрила и Кэрол", - говорилось в сообщении.

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Автор: УНИАН