По сюжету, звезды шоу-бизнеса Оля Малякова и Фома Михайловский являются непримиримыми соперниками на сцене. Неожиданным образом оказавшись в телах друг друга, они пытаются вернуть свои жизни.

В сети появился первый тизер новой комедии об обмене телами "Звезды по обмену", главные роли в которой исполнили Оля Полякова и Дзидзьо. Видео посвящено зимним праздникам, ведь и сам проект является новогодним кинофильмом.

По сюжету, звезды шоу-бизнеса Оля Малякова и Фома Михайловский являются непримиримыми соперниками на сцене. Неожиданным образом оказавшись в телах друг друга, они пытаются вернуть свои жизни, но ради достижения цели каждому придется решить семейные и романтические проблемы своего оппонента. А еще – на личном опыте понять, что гендерные стереотипы – это просто мифы.

Премьера комедии запланирована на 2021 год. Производители фильма планировали премьеру уже в этом декабре, однако эпидемиологическая ситуация заставила перенести релиз фильма на следующий год.

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Продюсер Михаил Ясинский комментирует: "чрезвычайно обидно, однако мы вынуждены были перенести премьеру «Звезд по обмену» на следующий год. Это решение далось нам очень тяжело, ведь мы до последнего надеялись на лучшее. Но ожидающие нас карантинные ограничения и локдаун не позволят зрителям полностью насладиться лентой. А она действительно того стоит: это добрая и забавная новогодняя комедия, которая подарит каждому праздничное настроение-как наши любимые рождественские фильмы. Итак, в следующем году мы все с удовольствием пойдем в кинотеатры вместе и посмотрим классный фильм!».

Съемки семейной комедии были завершены еще летом, и тогда же была запланирована предстоящая дата релиза. Продюсер Егор Олесов добавляет: "перенос премьеры на следующий год очень расстраивает, однако это вынужденный шаг. Мы стремимся, чтобы как можно больше зрителей увидело эту замечательную комедию. Мы знаем, что ее уже очень ждут, и в то же время понимаем, что многие соотечественники сейчас опасаются приходить в кинотеатры. Поэтому держим дистанцию, сохраняем спокойствие и ждем! А что релиз «Звезд по обмену» дождаться стоит, доказывает яркий тизер, который мы выпускаем во время этих новогодних праздников».

Ранее были опубликованы смешные и неудачные дубли со съемок "Ведьмака".

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Автор: УНИАН