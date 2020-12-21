Больше всего обсуждают сцену, когда лошадь решила испражниться прямо в кадре.

Стриминговый сервис Netflix показал нарезку неудачных моментов со съемок первого сезона сериала "Ведьмак".

Читайте такжеNetflix в новом трейлере превратил "Ведьмака" в рождественскую комедиюРолик опубликован на YouTube-канале сервиса.

На видео можно увидеть главных героев шоу, которые забывают реплики, роняют предметы или переговариваются с членами команды за кадром.

Но больше всего среди неудачных дублей фанаты сериала обсуждают сцену с главным персонажем, когда лошадь решила испражниться прямо в кадре во время съемок.

Сериал "Ведьмак": что известно

Американо-польский фэнтезийный телесериал, снятый по мотивам одноименной серии романов Анджея Сапковского.

Премьера первого сезона сериала состоялась 20 декабря 2019 года.

13 ноября 2019 года официально анонсировали второй сезон, который планируется в 2021 году.

Роль главного персонажа исполнил Генри Кавилл.

Сюжет. Ведьмак Геральт из Ривии, мутант и убийца чудовищ, изо всех сил старается найти свое место в мире, где люди часто оказываются намного хуже монстров. Однако когда судьба сводит Геральта с могущественной чародейкой Йеннифэр и юной принцессой Цириллой из Цинтры, хранящей мрачный секрет, ведьмак оказывается втянут в жестокое противостояние.

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Автор: Катерина Шварц