Константин Войтенко посвятил свой чувственный танец супруге.

Актер Константин Войтенко в седьмом эфире "Танцев со звездами" впервые в истории проекта танцевал соло без партнерши.

Свое чувственное выступление под живое исполнение Сергея Бабкина он посвятил своей жене Валентине, с которой они сейчас разорвали отношения.

"Я вижу, что ему хочется разорвать свою душу, покричать в танце, высвободить все так... Поэтому впервые за всю историю проекта звезда танцует сама. Такого еще не было", - рассказала партнерша кости Роксоляна Маланчук.

Читайте также"Танцы со звездами": кто покинул шоу после седьмого эфира (видео)В свою очередь, Константин признался, что больше не хочет давать интервью о личной жизни, они хотят наладить свои отношения с женой за кадром шоу.

Судьи высоко оценили номер Войтенко и отдали ему самый високий балл этого эфира – 38.

Напомним, в одном из прямых эфиров шоу "Танцы со звездами" Константин Войтенко рассказывал, что его жена пробовалась на роль танцовщицы на "Танцах со звездами", а он - участника. В результате его взяли, а ее нет. Актер утверждает, что это и стало причиной семейного конфликта. Та девушка уверяет, что причина их сложных отношений пока - вовсе не ее неучастие в шоу.

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Автор: Ольга Робейко