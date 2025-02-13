От ненависти до любви: на телеканале Бигуди состоится самая ожидаемая премьера турецкого сериала 'Перелетная птица'

Сегодня, в понедельник, 17 февраля, в 20:00 на телеканале Бигуди состоится премьера турецкого драматического сериала "Перелетная птица " - захватывающей истории о судьбоносном переплетении двух совершенно разных миров. Лента уже покорила сердца зрителей в Турции и за ее пределами благодаря оригинальному сюжету, талантливым актерам и живописным локациям.

Ферит - легкомысленный и распущенный наследник империи Корхан, чья беззаботная жизнь кардинально меняется под давлением дедушки, Халиса Аги. Чтобы перевоспитать внука и укрепить родственные связи, Халис Ага решает женить Ферита на девушке, достойной их статуса.

Сейран - юная красавица из провинциальной семьи Шанлы, мечтательная и амбициозная девушка, вынуждена оставить свои мечты об учебе и карьере ради брака с незнакомцем. Столкновение двух разных миров, разных ценностей и разных взглядов на жизнь становится началом увлекательной истории любви, полной страсти, интриг и неожиданных поворотов судьбы.

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Зрители станут свидетелями развития отношений между главными героями, переживая вместе с ними взлеты и падения, как свои собственные. Эта история заставит задуматься над важностью семьи, настоящей любви и борьбы за свое счастье.

Подготовили несколько причин, почему стоит посмотреть премьеру:

1. Сюжет, основанный на реальных событиях.

Турецкий драматический сериал рассказывает о любви между стамбульским плейбоем Феритом и дерзкой красавицей Сейран, которые поженились по сговору старших. "Перелетная птица" основан не на придуманном сценаристами сюжете: он основан на истории реальной семьи и рабочих записях, которые психиатр Гюльсерен Будайиджиоглу использовала для написания книги. По словам продюсера сериала Онура Гювенатама, именно в правдивости истории и есть ее популярность. Непредсказуемый сценарий и обновленная история.

2. Отличный актерский состав.

В главных ролях сериала снялись Афра Сарачоглу, Мерт Рамазан Демир, Четин Текиндор, Шериф Сезер, Гюльчин Сантырджиоглу и другие известные турецкие актеры.

3. Сериал "Перелетная птица" снимали в живописных районах Стамбула.

События, которым посвящен сериал "Перелетная птица", происходят на фоне красивейших ландшафтов и зданий, что сделало проект особенно колоритным и интересным для иностранных зрителей. Сначала сериал снимался в живописном городе Газиантеп, а затем съемочная группа ненадолго перебралась в Стамбул. Далее съемки продолжились на живописном азиатском берегу пролива Босфор в общине Бейлербейи, где располагается летняя резиденция султанов Османа, и на европейском берегу пролива в районе музея Сакипа

Сабанджи. Именно в этих двух локациях сняли большую часть сериала. "Перелетная птица" - феномен турецких сериалов.

"Перелетная птица" стал хитом и имеет награды. Сериал, рейтинг которого на IMDb составил 6,1, начал выходить 23 сентября 2022 года. Первый эпизод набрал наибольшее количество просмотров в Турции. Только на YouTube за первый месяц эпизод посмотрели более 12 млн раз. Проект получил 11 номинаций и семь национальных премий. Среди них Golden Butterfly Award в номинации "Лучший сериал", три "Золотые звезды" от Турецкой молодежной премии, две PRODU Award и одна Footed Newspaper TV Stars Award.

Не пропустите эмоциональную премьеру этого зимнего сезона - "Перелетная птица" с понедельника, 17 февраля, по будням в 20:00 на телеканале Бигуди.

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Справка:

Бигуди - украинский телеканал для женщин, которые стремятся к гармонии, эмоциональному уюту, отдыху, хотят отвлечься и разделить глубокие чувства. Телеканал предлагает настоящие эмоции, утешение и вдохновение, которых может не хватать в современной жизни и приглашает в мир, наполненный увлекательными историями с глубокими сюжетами, чувствительными героями, которые помогут переключиться и отдохнуть. Предлагает возможность позволить себе быть собой в романтическом мире, где каждый момент - это погружение в уникальную атмосферу. С телеканалом Бигуди твоя жизнь наполнена и гармонична. Канал, обращающийся к зрителям, с эмоциями искренности, преданности, уважения, поддержки и заботы. Наполнение сетки состоит из турецких и европейских сериалов.

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