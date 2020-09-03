Новый состав группы / instagram.com/erikaherceg
Легендарная женская группа "ВИА Гра" сегодня, 3 сентября, празднует свое 20-летие. Предлагаем вам вспомнить всех участниц.
Группа меняла состав участниц аж 19 раз. Более того, на телеэкранах показывали шоу "Хочу в ВИА Гру", где Константин Меладзе выбирал девушек для нового обновленного состава. Стоит отметить, что с того момента только одна девушка выступает в составе группы по сегодня.
Альбина Джанабаева / instagram.com/albinadzhanabaeva
Алена Винницкая / instagram.com/alenavinnitskaya
Настя Кожевникова / instagram.com/anastasiakozhevnikova
Анна Седокова / instagram.com/annasedokova
Татьяна Котова / instagram.com/kottova
Кристина Коц-Готлиб / instagram.com/kristinakotsgotlib
Ева Бушмина / instagram.com/layahmusic
Светлана Лобода / instagram.com/lobodaofficial
Меседа Багаудинова / instagram.com/mesedaofficial
Миша Романова / instagram.com/misharomanova
Надежда Мейхер / instagram.com/nadyameiher
Ольга Романовская / instagram.com/romanovskaolga
Санта Димопулос / instagram.com/santadimopulos
Татьяна Найник / instagram.com/tanya_naynik
Вера Брежнева / instagram.com/ververa
Другие новости по теме:
- MTV в Нью-Йорке: подробности вручения премии
- Клип на песню The Weeknd стал лучшим видео года по версии MTV
- Gorillaz выступит в Киеве: названа дата
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram