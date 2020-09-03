3 сентября группа празднует свое 20-летие.

Легендарная женская группа "ВИА Гра" сегодня, 3 сентября, празднует свое 20-летие. Предлагаем вам вспомнить всех участниц.

Группа меняла состав участниц аж 19 раз. Более того, на телеэкранах показывали шоу "Хочу в ВИА Гру", где Константин Меладзе выбирал девушек для нового обновленного состава. Стоит отметить, что с того момента только одна девушка выступает в составе группы по сегодня.

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Автор: Диана Могилевич