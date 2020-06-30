Сериал "ВандаВижен" покажет больше серий, чем планировалось изначально

Серий должно было быть шесть.

В сериале "ВандаВижен" должно было быть шесть серий. Так как режиссера Мэтта Шекмана приглашали для съемок только такого количества серий.

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Позже оказалось, что серий может быть больше, передает Popcornnews.

Чарльз Мерфи нашел в Интернете резюме одного из каскадеров, который принимал участие в съемках. В этом резюме шла речь о том, что каскадер сыграл в девятой серии сериала, хотя их должно было быть всего шесть. Чтобы не подставлять человека, который мог невольно стать источником утечки информации, Мерфи обрезал резюме, чтобы не было видно этих данных.

Как сообщал УНИАН, ранее звезда сериала "Оранжевый - хит сезона" совершила каминг-аут.

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