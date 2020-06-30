Звезда сериала "Оранжевый - хит сезона" совершила каминг-аут (фото)

Актриса не стала скрывать вторую половинку.

Американская актриса, звезда сериала Netflix «Оранжевый – хит сезона» Тейлор Шиллинг совершила каминг-аут.

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При этом она не стала скрывать вторую половинку, разместив романтичную фотографию с возлюбленной.

Избранницей актрисы является художница Эмили Ритз.

Ранее УНИАН писал, как одна из самых популярных бьюти-блогеров Никки де Ягер совершила каминг-аут как трансгендерная женщина перед своей более чем 12-миллионной аудиторией.

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