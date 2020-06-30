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Звезда сериала "Оранжевый - хит сезона" совершила каминг-аут (фото)

13:49, 30 июня 2020
Звезды
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Тейлор Шиллинг рассекретила имя своей возлюбленной / фото instagram.com/tayjschilling

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При этом она не стала скрывать вторую половинку, разместив романтичную фотографию с возлюбленной.

Избранницей актрисы является художница Эмили Ритз.

Тейлор Шиллинг с возлюбленной / фото instagram.com/tayjschilling

Ранее УНИАН писал, как одна из самых популярных бьюти-блогеров Никки де Ягер совершила каминг-аут как трансгендерная женщина перед своей более чем 12-миллионной аудиторией.

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