С участницами пообщались и близкие друзья Михаила, они задавали неудобные вопросы.

В пятницу, 14 мая, состоится 11 выпуск проекта "Холостяк-11", в котором главный герой шоу Михаил Заливако познакомит участников со своими родными.

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"Холостяк-11": как пройдет 11 выпуск шоу

Три участницы познакомились с мамой "холостяка".

Разговор Анны Богдан с мамой Михаила сложился сразу. "Из-за волнения она не совсем четко отвечала на мои вопросы. Я хотела услышать, какие чувства испытывает она", - отметила мама.

Знакомство Даши с мамой Заливако сразу пошло не так, разговор не клеился, вероятно, из-за волнения участницы шоу. Мама Михаила призналась, что видит больше чувств со стороны сына, а не Даши.

"Розали произвела хорошее впечатление. Она очень воспитанная. Серьезно поговорили. У нее есть чувства к Мише, и она готова создать семью", - сказала мама "холостяка" после знакомства с девушкой.

"Холостяк-11": кто покинул шоу в 11 выпуске от 14.05.2021

В 11 выпуске проекта "Холостяк-11" Михаил Заливако решил попрощаться с Дашей. "Мне показалось, что ты была не со мной ... Мне сказали, что ты закрылась от моей мамы", - сказал Миша.

"Даша, ты закрылась от меня. Ты для меня дорогая, мне и правда больно отпускать тебя", - добавил "холостяк" и провел участницу домой.

Сюрприз в 11 выпуске шоу " Холостяк-11"

Юля "Зайка" попытается снова встретиться с Мишей и наконец проговорить свои чувства. Согласится ли на это Михаил Заливако?

Кто покинул шоу "Холостяк-11" в 10 выпуске

В 10 выпуске проекта "Холостяк-11" его покинула Джессика. "У нас с тобой особая история... Но я увидел, что твое прошлое не дает развиваться твоему настоящему и будущему", - сказал ей Михаил.

"Она все воспринимает с недоверием, старается держать дистанцию", - прокомментировал "холостяк" вылет девушки из проекта.

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Автор: Ольга Робейко