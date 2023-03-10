Дочь Султана Сулеймана в сериале выдавали замуж не так, как это делалось в Османской империи.

В легендарном сериале "Великолепный век" нашли неточность. Как оказалось, в сцене со свадьбой дочери Султана Михримах с Рустемом-Пашой, которая была показана в 99 серии, упущено важное правило самой церемонии и первой брачной ночи.

Создатели сериала упустили традиции Османской империи, описанные в книге о тайнах Османского двора. Так, в "Великолепном веке" Михримах Султан выдали замуж в 17 лет, хотя на самом деле девушек отдавали замуж куда раньше, примерно в 14-15 лет.

Особенно важной в свадьбе дочери Султана была ночь "кына", когда гости приходили в невесте и дарили ей подарки. В эту ночь руки девушки украшали хной. В сериале же никаких рисунков не наносили, вместо этого на руке Михримах оставили огромный ожог. На ее ладонь нанесли много горячей хны и связали руку, чтобы она не смогла ее убрать. В итоге праздник принес дочери Султана лишь боль и слезы.

Видео дня

В день свадьбы дочери Султана полагалось ехать на карете красного цвета, этот момент в сериале учли и воссоздали. Карету должны были везти две пары лошадей, в "Великолепном веке" не стали настолько вникать в детали. Карету с Михримах везла только одна пара лошадей.

По традициям, как указано в книге, свадебную церемонию праздновали отдельно. Мужчины находились в одной половине дома, а женщины - в другой. К вечеру праздник заканчивался и начиналась первая брачная ночь.

Считается, что жених, которому посчастливилось взять в жены дочь Султана, перед брачной ночью получал в подарок соболиные меха. В них он облачался перед встречей с новоиспеченной супругой. Сначала молодому человеку было нужно помолиться, а после этого он должен быть поцеловать край подола платья своей жены. Лишь после этого дочь Султана давала своему мужу разрешение присесть.

Однако все эти важные детали первой брачной ночи в сериале не показали. Рустем-Паша просто вошел в комнату к невесте и сразу же принялся с ней говорить, он снял с нее фату и нарушил все традиции.

Напомним, ранее стало известно, что в сериале "Великолепный век" нашли эпичные киноляпы.

Вас также могут заинтересовать новости: