В РФ хотят транслировать меньше развлекательных передач для своих граждан.

В России предлагают транслировать по ТБ "хорошее иностранное" кино, даже если это потребует нарушения авторских прав.

Об этом заявил бывший министр культуры РФ Владимир Мединский, который возглавляет российскую делегацию на переговорах с Украиной, а также является помощником президента РФ Владимира Путина.

"У нас есть члены комиссии - представители телеканалов, передаю вам зов с мест: коллеги, давайте все-таки поменьше развлекательных передач. Это как-то выглядит довольно нелепо в наше время. Мы все пытаемся сделать вид, что все по-старому, но нет".

Вместо развлекательных передач Мединский посоветовал показывать "хорошее советское, российское" и "хорошее иностранное", даже если это потребует нарушения авторских прав.

"Кому сейчас нужны эти авторские права? Люди будут вам признательны", - заявил Мединский.

Напомним, ранее крупнейшие кинокомпании мира отменили премьеры в России.

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