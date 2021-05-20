Первый эпизод сериала "Локи" от киностудии Marvel выйдет 9 июня на Disney+.

Киностудия Marvel опубликовала свежий тизер своего предстоящего сериала "Локи" (Loki) с Томом Хиддлстоном в главной роли.

В новом тизере зрителем показали, как началось знакомство Локи с секретной организацией "Управление временными изменениями" (УВИ), куда он попадает после после событий фильма "Мстители: Финал" (2019), где альтернативная версия Локи создала новую временную линию. Там Локи заставляют разбираться с временными парадоксами, которые образовались в результате этого.

Также ролик порадовал фанатов кадрами, на которых Том Хиддлстон блеснул голым торсом.

Отметим, первый эпизод сериала "Локи" от киностудии Marvel выйдет 9 июня 2021 года на стриминговом сервисе Disney+. Он относится к четвертой фазе кинематографической вселенной Marvel и напрямую связан с фильмами франшизы.

Кресло сценариста занял Майкл Уолдрон, известный по работе над проектами "Сообщество" и "Рик и Морти"), а режиссером первого сезона стала Кейт Херрон, ранее работавшая над сериалами "Сексуальное образование" и "Рассвет апокалипсиса". Помимо Тома Хиддлстона в сериале сыграл Оуэн Уилсон ("Полночь в Париже", "Отель "Гранд Будапешт", "Знакомство с родителями").

Съемки сериала начались в январе 2020 года в Атланте, но были приостановлены в марте 2020 года из-за пандемии COVID-19. Производство возобновилось в сентябре 2020 года.

Напомним, это уже третий сериал в рамках киновселенной Marvel в подобном формате - в январе-феврале был показан сериал "Ванда/Вижен" с Элизабет Олсен и Полом Беттани, а в марте-апреле вышел "Сокол и Зимний солдат" с Энтони Маки и Себастианом Стеном.

Оба сериала получили восторженные отзывы критиков и зрителей, а также уже начали собирать первые награды - на церемонии MTV Movie & TV Awards 2021, которая прошла в ночь с 16 на 17 мая, они в сумме получили шесть наград, победив во всех категориях, в которых они были номинированы.

Боссы Marvel также отмечают, что благодаря подобным сериалам удается лучше раскрыть полюбившихся многим второстепенных персонажей киновселенной, а также представить зрителям новых героев, которые появятся в дальнейших проектах.

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Автор: Марина Григоренко