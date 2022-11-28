Новый персонаж будет представлен в юбилейной серии комиксов.

Американская компания DC Comics представит юбилейную серию комиксов с новым героем - украинцем, которого будут звать Core, или Павел Ступка. Известно, это произойдет уже в этот вторник, 29 ноября.

В описании сказано: "Павел Ступка является украинским живым ядерным генератором, имеет силу полета, и в пятьдесят два года выглядит на шестнадцать. Ядерная генерация, кажется, действительно избавляет от морщин".

Отметим, DC Comics - это одна из самых известных компаний мира, работающих на рынке комиксов. Они издают продукцию с такими известными персонажами как Супермен, Бэтмен, Чудо-женщина, Флэш, Аквамен, Шазам, Супергёрл, Женщина-кошка и другие. Самые известные злодеи вселенной - Джокер, Харли Квинн, Ядовитый Плющ.

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Издательство основано в 1934 как National Allied Publications и было куплено компанией Warner Bros. Entertainment в 1969.

Напомним, Marvel больше не будет выпускать комиксы в России.

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