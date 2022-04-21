Marvel Comics наиболее известно такими сериями комиксов о супергероях, как "Фантастическая четверка", "Люди Икс", "Мстители", "Стражи Галактики", "Вечные", "Человек-паук", "Капитан Америка" и многие другие.

Издательство Marvel приостанавливает выдачу лицензий на выпуск своих комиксов российским партнерам.

Об этом сообщает GeekCity.

Сообщается, что одна из самых известных в мире компаний, выпускающих графические рассказы о супергероях, разослала в российские издательства письма с уведомлением о том, что Marvel прекращает продажу своих комиксов, а также продление лицензии на них на неопределенный срок. Решение вступит в силу летом этого года.

Ранее анонсированные произведения успеют выйти из печати, однако увеличить тираж старых комиксов или выпустить новые летом будет невозможно.

"С точки зрения ретейла могу сказать, что это будет сильный удар по рынку, ощутимый, но, следует признать, не фатальный. Фатальным ударом был бы сейчас уход японских издательств, который пока как будто не намечается. А вот по издательствам, которые строили свою программу, опираясь в основном на Marvel, это, конечно, разрушительный удар", – прокомментировал информацию совладелец магазина комиксов "Чук и Гик" Иван Чернявский в своем Telegram.

Отметим, издательство Marvel Comics наиболее известно такими сериями комиксов о супергероях, как "Фантастическая четверка", "Люди Икс", "Мстители", "Стражи Галактики", "Защитники", "Вечные", "Человек-паук", "Росомаха", "Железный человек", "Капитан Америка", "Тор", "Халк", "Дэдпул", "Сорвиголова", "Каратель", "Доктор Стрэндж", "Черная пантера", "Человек-муравей и Оса", "Шан-Чи", "Мисс Марвел", "Капитан Марвел", "Алая Ведьма и Ртуть", "Вижн", "Веном", "Призрачный гонщик", "Блэйд", "Черная вдова", "Соколиный глаз", "Джессика Джонс" и другие.

В массовой культуре Marvel больше известна благодаря многочисленным голливудским блокбастерам и сериалам, которые на данный момент выпускаются в основном Disney и за редким исключением Sony. Сама компания Disney заявила об остановке деятельности в России еще в начале марта 2022 года, аналогично поступила и Sony.

Как сообщал УНИАН, ранее американский писатель Стивен Кинг официально приостановил сотрудничество по всем новым контрактам в России.