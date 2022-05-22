Если ищите что посмотреть всей семьей для хорошего настроения, то УНИАН подготовил для вас топ-5 отличных вариантов.
Собачья жизнь
Детский фильм с элементами фэнтези - отличный вариант для просмотра всей семьей. Он рассказывает историю мальчика Этана и его собаки от лица самого питомца.
Приключения Паддингтона
Главный герой комедии — это медведь по имени Паддингтон из дремучего Перу. Он приехал в Лондон, чтобы обрести семью и стать настоящим английским джентльменом. Но на этом пути его ожидают приключения, наполненные опасностью.
Элвин и бурундуки
Серия душевных фильмов для семейного просмотра на несколько часов отвлечет вас от реальности.
Вымышленная мультипликационная певческая группа "Элвин и бурундуки" заставит и посмеяться, и сопереживать главным героям.
Мы купили зоопарк
Фильм о том, как семья потратила все свои сбережения, чтобы спасти заброшенный сельский зверинец. В зоопарке находились две сотни экзотических животных.
Кролик Питер
Это и фильм, и мультфильм одновременно. История кролика и его семьи - трагическая. Его отец погиб, и теперь маленький Питер взял на себя обязанности "главы семьи" в войне за один из местных огородов.
Напомним, в России нелегально покажут "Бэтмена" под прикрытием "Летучей мыши".