Эти киноленты станут отличным поводом собраться всей семьей и развлечься.

Если ищите что посмотреть всей семьей для хорошего настроения, то УНИАН подготовил для вас топ-5 отличных вариантов.

Собачья жизнь

Детский фильм с элементами фэнтези - отличный вариант для просмотра всей семьей. Он рассказывает историю мальчика Этана и его собаки от лица самого питомца.

Приключения Паддингтона

Главный герой комедии — это медведь по имени Паддингтон из дремучего Перу. Он приехал в Лондон, чтобы обрести семью и стать настоящим английским джентльменом. Но на этом пути его ожидают приключения, наполненные опасностью.

Элвин и бурундуки

Серия душевных фильмов для семейного просмотра на несколько часов отвлечет вас от реальности.

Вымышленная мультипликационная певческая группа "Элвин и бурундуки" заставит и посмеяться, и сопереживать главным героям.

Мы купили зоопарк

Фильм о том, как семья потратила все свои сбережения, чтобы спасти заброшенный сельский зверинец. В зоопарке находились две сотни экзотических животных.

Кролик Питер

Это и фильм, и мультфильм одновременно. История кролика и его семьи - трагическая. Его отец погиб, и теперь маленький Питер взял на себя обязанности "главы семьи" в войне за один из местных огородов.

Напомним, в России нелегально покажут "Бэтмена" под прикрытием "Летучей мыши".

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