Фокс исполнит главную женскую роль в продолжении боевика.

Киностудии Lionsgate и Millennium Media собираются снять четвертую часть фильма "Неудержимые".

Об этом сообщает Deadline.

В продолжении боевика вернутся любимые всеми актеры из предыдущих частей: Джейсон Стейтем, Дольф Лундгрен, Рэнди Кутюр и Сильвестр Сталлоне.

Кроме того, к актерскому составу квадриквела также присоединятся Меган Фокс, тайский мастер восточных единоборств Тони Джаа и музыкант Кертис Джексон, более известный как 50 Cent.

Читайте такжеВ Одессе совершил посадку самолет-акула из блокбастера "Неудержимые-3" (фото)Как сообщается, в центре сюжета окажется Ли Кристмас, которого играет Стейтем, а главную женскую роль исполнит Фокс.

Режиссером ленты выступит Скотт Во, а сценарий напишет - Спенсер Коэн при помощи Макса Адамса и Джона Джозефа Коннолли.

Производство фильма начнется этой осенью.

Предыдущие три части франшизы принесли создателям в совокупности 804 миллиона долларов.

Как уже сообщал УНИАН, ранее в этом году на украинские киноэкраны вышел двенадцатый полнометражный фильм Гая Ричи с Джейсоном Стейтемом в главной роли - экшн-триллер "Гнев человеческий".

Автор: Станислав Кожемякин