Бразильская стриминговая платформа Globoplay выпустила первый сезон шоу «Бездушные» (Desalma). Это многосерийный хоррор на основе славянской мифологии.
Как сообщает DTF, шоу отличается репертуаром украинских народных песен, а сюжет повествует об исчезновении людей в день мистического праздника Ивана Купала.
В трейлере героиня сериала поет украинскую песню «Розпрягайте, хлопці, коні», а мальчик в вышиванке ест кровавый борщ.
В украинском интернете мнения по поводу сериала разделились – одни хвалят его за интерес к украинской культуре, в то время как другие ругают за «клюкву» - то есть стереотипные представления о славянском быту и ментальности.
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