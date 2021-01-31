В трейлере шоу героиня поет украинскую песню «Розпрягайте, хлопці, коні».

Бразильская стриминговая платформа Globoplay выпустила первый сезон шоу «Бездушные» (Desalma). Это многосерийный хоррор на основе славянской мифологии.

Как сообщает DTF, шоу отличается репертуаром украинских народных песен, а сюжет повествует об исчезновении людей в день мистического праздника Ивана Купала.

В трейлере героиня сериала поет украинскую песню «Розпрягайте, хлопці, коні», а мальчик в вышиванке ест кровавый борщ.

В украинском интернете мнения по поводу сериала разделились – одни хвалят его за интерес к украинской культуре, в то время как другие ругают за «клюкву» - то есть стереотипные представления о славянском быту и ментальности.

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Автор: Дмитрий Захаров