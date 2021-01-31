В Бразилии сняли хоррор о празднике Ивана Купала / Скриншот с видео

Бразильская стриминговая платформа Globoplay выпустила первый сезон шоу «Бездушные» (Desalma). Это многосерийный хоррор на основе славянской мифологии.

Как сообщает DTF, шоу отличается репертуаром украинских народных песен, а сюжет повествует об исчезновении людей в день мистического праздника Ивана Купала.

В трейлере героиня сериала поет украинскую песню «Розпрягайте, хлопці, коні», а мальчик в вышиванке ест кровавый борщ. 

В украинском интернете мнения по поводу сериала разделились – одни хвалят его за интерес к украинской культуре, в то время как другие ругают за «клюкву» - то есть стереотипные представления о славянском быту и ментальности.

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Автор: Дмитрий Захаров