Джаред Падалеки в роли Уокера / фото Джаред Падалеки, Instagram
"Уокер" - американский телесериал в жанре боевика, ремейк сериала "Крутой Уокер: техасский рейнджер" получит продолжение. Сериал продлили на второй сезон.
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Об этом в своем Instagram рассказал исполнитель главной роли - Джаред Падалеки.
"Горд объявить, что сегодня нас выбрали на второй сезон!.. Готов оседлать эту поездку и отдать все, что у меня есть. Большая любовь из Техаса", - написал Падалеки.
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