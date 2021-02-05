Исполнитель главной роли Джаред Падалеки рассказал, что сериал о техасском рейнджере получит продолжение.

"Уокер" - американский телесериал в жанре боевика, ремейк сериала "Крутой Уокер: техасский рейнджер" получит продолжение. Сериал продлили на второй сезон.

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Об этом в своем Instagram рассказал исполнитель главной роли - Джаред Падалеки.

"Горд объявить, что сегодня нас выбрали на второй сезон!.. Готов оседлать эту поездку и отдать все, что у меня есть. Большая любовь из Техаса", - написал Падалеки.

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Перевод: Екатерина Лиманская