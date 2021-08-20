В возрасте 82 лет умер японский актер Синъити Тиба (использовал псевдонимом Сонни Тиба), известный по роли Хаттори Ханзо в фильме Квентина Тарантино "Убить Билла" (2003).
Причиной смерти стали осложнения от коронавируса, сообщает японская газета The Japan Times.
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Актер приобрел популярность, снимаясь в фильмах о боевых искусствах. Со студенческих лет занимался карате и имел черный пояс по нему и по дзюдо. В 2004 году основал школу для начинающих каскадеров и актеров — Японский боевой клуб, передает kommersant.
— Jōnetsu Nights (@JonetsuNights) August 19, 2021
Кто такой Сонни Тиба
Кинокарьера Синъити Тиба началась в 1960-х.
На счету актера более 120 фильмов. В числе наиболее известных кинолент с его участием: "Смертельная схватка в Хиросиме" (1973 год), "Уличный боец" (1974), "Обреченный на одиночество" (1975), "Обреченный на одиночество 2" (1977), "Тень повелителя" (1989), "Убить Билла" (2003), "Убить Билла 2" (2004), "Тройной форсаж: Токийский дрифт" (2006).