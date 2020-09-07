Иржи Менцель обрел мировую известность благодаря фильму "Поезда под особым наблюдением", который был награжден "Оскаром" как лучший иностранный фильм в 1968 году.

Чешский кинорежиссер, актер и сценарист Иржи Менцель умер в возрасте 82 лет.

Читайте такжеУмер знаменитый британский кинорежиссер Алан ПаркерО его смерти сообщила вдова режиссера Ольга Менцелова на своей странице в Facebook. Причину смерти она не уточнила.

"Вчера вечером дома, у нас на руках, твое тело покинуло нашу земную жизнь. Для нас большая честь сопровождать тебя в твоем последнем путешествии", - написала Менцелова.

Чем известен Иржи Менцель:

Иржи Менцель родился 23 февраля 1938 года. Он стал одним из главных представителей новой волны в чешском кино 1960-х годов.

В 1960 году дебютировал с короткометражным фильмом "Панельные дома". Режиссера с первых работ отличало внимание к повседневной жизни во всей ее неприкрашенности.

Иржи Менцель обрел мировую известность благодаря фильму "Поезда под особым наблюдением". Картина получила премию "Оскар" за лучший иностранный фильм в 1968 году. А также приз на Международном кинофестивале Мангейм-Хайдельберг, и премия Британской академии кино и телевизионных искусств.

Всего фильмография Иржи Менцеля насчитывает более 20 картин.

Как актер снимался у Марты Месарош и Кшиштофа Занусси. Активно работал в театре.

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Автор: УНИАН