На 85-м году жизни скончался советский и грузинский сценарист, драматург, режиссёр, художник, скульптор и основатель Тбилисского театра марионеток Резо Габриадзе.
Об этом сообщает Sputnik.
"Смерть Резо Габриадзе - невосполнимая утрата для грузинской культуры", – говорится в заявлении Минкультуры Грузии.
Смерть подтвердили родственники драматурга. О причинах не сообщается.
Справка УНИАН. Резо Габриадзе родился 29 июня 1936 года в грузинском городе Кутаиси. Он является автором сценариев более чем 35 фильмов, среди которых «Не горюй!», «Мимино», «Чудаки», «Кин-дза-дза!» и «Необыкновенная выставка».
В 1981 году Габриадзе основал Тбилисский театр марионеток. В 1990-е годы работал в Швейцарии и Франции.
Его спектакли принимали участие в крупнейших международных театральных фестивалях, а работы по живописи, графике и скульптуре находятся в коллекциях в США, России, Германии, Израиле, Франции и Японии.
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