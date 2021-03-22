Известны победители премии WGA Awards 2021.

В 2021 году фильм "Девушка, подающая надежды" стал обладателем приза за лучший оригинальный сценарий. А вот "Борат 2" стал лидером в номинации "Лучший адаптированный сценарий".

Девушка, подающая надежды Борат 2

В категории "Лучшие драматические и комедийные сценарии" стали сериалы "Корона" и "Тед Лассо".

Корона Тед Лассо

А вот сериалы "Миссис Америка" и "Ферзевый гамбит" получили награды как лучшие оригинальные и адаптированные мини-сериалы.

Миссис Америка Ферзевый гамбит

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Автор: Диана Могилевич