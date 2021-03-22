Гильдия сценаристов США назвала победителей премии / фото REUTERS
В 2021 году фильм "Девушка, подающая надежды" стал обладателем приза за лучший оригинальный сценарий. А вот "Борат 2" стал лидером в номинации "Лучший адаптированный сценарий".
Девушка, подающая надеждыБорат 2
В категории "Лучшие драматические и комедийные сценарии" стали сериалы "Корона" и "Тед Лассо".
КоронаТед Лассо
А вот сериалы "Миссис Америка" и "Ферзевый гамбит" получили награды как лучшие оригинальные и адаптированные мини-сериалы.
Миссис АмерикаФерзевый гамбит
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