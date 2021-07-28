Slipknot была основана в штате Айова в 1995 году. Джои Джордисон был барабанщиком и соавтором песен группы 18 лет.

Умер барабанщик и один из основателей американской рок-группы Slipknot Джои Джордисон.

Он умер во сне, причины смерти не уточняются. Похороны пройдут в закрытом формате, сообщает Variety со ссылкой на семью музыканта.

"Мы с горечью сообщаем, что успешный барабанщик, музыкант и артист Джои Джордисон умер мирно во сне 26 июля. Ему было 46 лет",— сказано в заявлении семьи.

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Джои Джордисон и Slipknot

Slipknot была основана в штате Айова в 1995 году. Джои Джордисон был барабанщиком и соавтором песен группы 18 лет.

Несколько альбомов Slipknot были признаны платиновыми (продано более 15 млн копий). К началу 2000-х Slipknot были одной из самых популярных хард-рок-групп в мире. В 2006 году группа получила премию "Грэмми".

После ухода из состава Slipknot Джои Джордисон играл в группах Scar the Martyr и Sinsaenum.

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Автор: Ирина Погорелая