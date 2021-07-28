Музыкант скончался во сне в своем доме в Хьюстоне.

В США в возрасте 72 лет скончался басист легендарной рок-группы ZZ Top Дасти Хилл.

Об этом сообщается в Facebook коллектива.

Гитарист и фронтмен группы Билли Гиббонс и ударник Фрэнк Бирд заявили, что Хилл скончался во сне в своем доме в Хьюстоне, штат Техас.

"Мы опечалены сегодняшней новостью о том, что наш компадре, Дасти Хилл, скончался во сне дома в Хьюстоне, штат Техас. Нам, наряду с легионами поклонников ZZ Top по всему миру, будет не хватать его стойкого присутствия и добродушия", - сказано в сообщении.

Причина его смерти не уточняется. Издание TMZ отмечает, что недавно Хилл получил травму бедра, из-за которой был вынужден отказаться от выступлений в США. Связано ли это как-то со смертью музыканта, неизвестно.

Дасти Хилл: его творческий путь

Дасти Хилл родился 19 мая 1949 года в Далласе, штат Техас. Свою карьеру музыканта он начинал в местных далласских группах со своим братом Рокки Хиллом и Фрэнком Бирдом. Трио с Билли Гиббонсом Хилл и Бирд организовали в 1968 году, этот состав оставался неизменным до этого дня. Кроме бас-гитары, Хиллс играл на клавишных и был бэк-вокалистом и лид-вокалистом. В 2004 вместе с товарищами по группе его занесли в Зал славы рок-н-ролла.

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Автор: Олег Давыгора