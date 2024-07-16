Сообщается, что съемки пятого сезона хитового шоу наполовину окончены.

Стриминговый сервис Netflix показал, как проходят съемки пятого сезона хитового научно-фантастического сериала "Очень странные дела" (Stranger Things), который станет для него последним.

В частности, из описания к ролику стало известно, что съемки пятого сезона шоу уже наполовину окончены.

На двухминутном видео зрители увидели создателей сериала – братьев Мэтта и Росса Дафферов, а также практически всех исполнителей главных ролей в сериале в процессе съемок. Также они немного рассказали о том, как проходит съемочный процесс и чего ждать от финала.

"Я начала в 10 лет. А теперь мне 20 лет. У меня странные ощущения", – поделилась эмоциями исполнительница главной роли Милли Бобби Браун.

Пятый сезон "Очень странных дел" – что известно

Подростковый научно-фантастический сериал "Очень странные дела" стартовал в 2016 году и мгновенно стал одним из самых успешных проектов Netflix. Второй сезон шоу вышел всего через полтора года после первого, примерно столько же ушло на работу над третьим сезоном. А вот четвертого и пятого сезонов пришлось ждать намного дольше (примерно по 2,5-3 года) – сначала мешала пандемия коронавируса, а затем масштабные забастовки в Голливуде в 2023 году (первыми бастовали сценаристы, а потом и актеры).

Действие сериала развивается в 1980-х годах в вымышленном городе Хоукинс, где начинают происходить странные сверхъестественные события. В центре этих инцидентов – группа школьников, а также их родители и старшие братья/сестры вместе с их друзьями. В течение последующих сезонов главные герои росли одновременно с актерами, которые их играли, поэтому в пятом сезоне они уже будут старшеклассниками.

В пятом сезоне шоу к своим ролям вернутся Милли Бобби Браун, Финн Вулфхард, Ноа Шнапп, Натали Дайер, Чарли Хитон, Джо Кири, Вайнона Райдер, Дэвид Харбор, Гейтен Матараццо, Калеб Маклафлин, Сэди Синк, Миа Хоук, Джейми Кэмпбелл Бауэр и другие.

Выход пятого сезона "Очень странных дел", который будет состоять их восьми эпизодов, запланирован на 2025 год, однако хотя бы примерное время релиза все еще неизвестно.

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