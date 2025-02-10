Он поразил жюри конкурса.

Украинский режиссер Анастасия Фалилеева, которая известна по киноработам "Пес Патрон", "Пап'є-маше", "Тигр блукає поруч" и "Поки не стане чорним", получила престижную награду во Франции за новый фильм "Я померла в Ірпені".

Женщина одержала победу в категории "Лучший анимационный фильм" на крупнейшем в мире фестивале короткометражного кино "Festival du court métrage de Clermont-Ferrand", который проходит в Клермон-Ферране (Франция).

"Этот тонкий фильм глубоко трогает и бросает вызов традиционным установкам. Он погружает нас в путешествие, которое исследует эмоциональный, физический и духовный опыт переживания войны, как с личного фокуса, так и с более широкой общественной перспективы", - отметило жюри фестиваля.

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Сама же режиссер уже отреагировала на свою победу. Она сказала об этом так:

"Эта награда важна для всей украинской киноиндустрии, не только для анимационной отрасли".

К слову, эта лента Анастасии уже участвовала в анимационном фестивале во Франции "Annecy International Animation Film Festival", а также в прошлом году получила премию на Корейском фестивале "Bucheon International Animation Festival".

Что известно о фильме "Я померла в Ірпені"

Фильм "Я померла в Ірпені" - это документальная анимация. По сюжету, девушка со своим парнем поехала в Ирпень в начале полномасштабного вторжения, чтобы быть вместе с его родителями. Однако с каждым днем там героям становилось все хуже и сложнее выжить.

Кстати, фильм профинансирован Чешским фильмофондом и Словацким Аудиовизуальным фондом.

Напомним, ранее новая лента Мстислава Чернова получила приз на американском кинофестивале.

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