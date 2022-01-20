Документальную ленту Тараса Томенко ждет мировая премьера.

Созданный при поддержке Госкино документальный фильм Тараса Томенко "Терриконы" покажут 15 февраля - в конкурсной секции Берлинале "Generation KPlus".

Трейлер ленты опубликован на YouTube-канале Госкино.

По официальной статистике, сейчас в зоне боевых действий на Донбассе проживает около 10 тысяч детей. Об одном из таких - 15-летней Насте - расскажет новая лента.

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Героине было шесть лет, когда в новогоднюю ночь три ракеты, выпущенные российской армией, попали в ее дом, убив ее родителей.

"Для таких, как она, война стала чем-то обыденным, пейзажем за окном. Но Настя не прекращает мечтать о новом доме, собаке, – и продолжает писать письма Деду Морозу с просьбой вернуть ей отца", - говорится в описании ленты.

Фильм покажут в секции "Generation KPlus". Generation - одна из конкурсных секций Берлинале. Она посвящена фильмам о детях и разделена на две части по возрасту: Generation Kplus (дети) и Generation 14plus (подростки). У режиссера Тараса Томенко уже есть награда Best short film программы "Panorama" 51-го Берлинского кинофестиваля.

Проект фильма "Терриконы" стал одним из победителей Десятого конкурсного отбора Госкино. Производством ленты при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино занималось "Инсайтмедиа".

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