Режиссер ленты "Земля голубая, будто апельсин" стала первой украинкой в жюри этой награды.

Украинка Ирина Целик стала первой украинкой в жюри награды "Золотой глаз" в Каннах. В этом году она будет выбирать лучший документальный фильм.

Об этом Целик сообщила на своей странице в Facebook.

"В этом году для меня большая честь быть приглашенной как одной из членов жюри "Золотой глаз". Это премия документального кино 75-го Каннского кинофестиваля. Я очень ценю эту привилегию. Возглавляет жюри Агнешка Голланд, и я с нетерпением жду возможности поработать с ней и другими коллегами", - отметила Ирина Целик.

Отметим, премия "Золотой глаз" присуждается за лучший документальный фильм, участвующий в рамках Каннского международного кинофестиваля. Денежное вознаграждение, которое получает победитель - 5 тыс евро.

Напомним, в РФ кинотеатры начали показывать фильмы, загруженные с торрентов.

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