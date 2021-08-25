В июне лидер "ОЭ" публично заявил о разводе с Лялей Фонаревой.

Лидер группы"Океан Эльзы" Святослав Вакарчук стал отцом.

Об этом сообщает подсанкционное издание Страна со ссылкой на осведомленные источники.

19 августа во время концерта в одесском ночном клубе Ibiza у 46-летнего Святослава родился сын от новой девушки артиста.

"Он уже около года встречается с новой пассией и не афиширует это", – рассказали изданию в окружении певца.

Читайте такжеСтали известны официальное название и дата выхода "Матрицы 4"Известно, что девушка Вакарчука работает в компании Radioactive, которая занимается съемками рекламы международных брендов, клипов и сериалов.

Летом в СМИ распространяли слухи о якобы романе 46-летней звезды с 23-летней певицей Виталиной Мусиенко. С девушкой у музыканта было несколько совместных гастролей. Сам фронтмэн "ОЭ" эту информацию решил не комментировать.

В июне лидер "ОЭ" публично заявил о разводе с Лялей Фонаревой, с которой они прожили вместе 20 лет.

Пара познакомилась еще в студенческие годы, Ляля тогда была замужем и уже воспитывала дочь Диану. Однако Святослав "не сдался без боя" и в конце концов завоевал сердце девушки.

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Автор: Иван Бойко