В июне лидер "ОЭ" публично заявил о разводе с Лялей Фонаревой.

46-летний фронтмен группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук заявил, что с 23-летней певицей Виталиной Мусиенко его объединяют сугубо творческие и рабочие отношения.

Об этом он заявил в комментарии Обозреватель на фестивале Atlas Weekend.

Накануне СМИ распространили информацию о якобы романе между вокалистами. В свою очередь, Вакарчук назвал слухи нелепыми.

"Слухи глупые. Их нечего комментировать. Я взрослый человек", – заметил звезда.

Читайте такжеТайна раскрыта: самая красивая женщина в мире засветила нового бойфренда (фото)Прежде всего музыкант отметил творческое сотрудничество с Мусиенко: "Она сегодня (9 июля) с нами выйдет на сцену как специальный гость. В одной или двух песнях – как настроение будет".

Издание пишет, что Вакарчук заявил о поддержке "активных творческих отношений" с Виталиной.

"Надеюсь, что у нее все будет очень хорошо с точки зрения ее будущей сольной карьеры", – подчеркнул он.

Святослав Вакарчук выступал в пятницу, 9 июля, на сцене музыкального фестиваля Atlas Weekend в Киеве.

Atlas Weekend 2021 в фото

В июне лидер "ОЭ" публично заявил о разводе с Лялей Фонаревой, с которой они прожили вместе 20 лет. Пара познакомилась еще в студенческие годы, Ляля тогда была замужем и уже воспитывала дочь Диану. Однако Святослав "не сдался без боя" и в конце концов завоевал сердце девушки.

Недавно в программе "Викриття" говорили о якобы романе Вакарчука с 23-летней Виталиной Мусиенко. Таблоиды утверждали, что несколько раз видели, как пара целовалась. Девушка, по данным инсайдеров медиа, сопровождает музыканта в турах.

Виталина Мусиенко родом из Полтавской области, победительница "Голоса страны-6". Во время слепых прослушиваний девушка довела Вакарчука, который был среди членов отбора, до слез.

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Автор: Иван Бойко