Изначально лента должна была выйти 15 января 2021 года.

Недавно Universal Pictures презентовала дебютный трейлер шпионского боевика "355" от Саймона Кинберга ("Люди Икс: Темный Феникс"), как стало известно, что его премьеру отложили на год.

Читайте такжеUniversal представила первый трейлер шпионского триллера "355" (видео)Изначально лента должна была выйти 15 января 2021 года, однако теперь ее релиз назначен на 14 января 2022 года.

Главные роли в картине сыграли Джессика Честейн, Себастьян Стэн, Лупита Нионго, Пенелопа Крус, Дайан Крюгер и Фань Бинбин, сообщает 112.ua со ссылкой на Variety.

Фильм расскажет о сотрудничестве секретных агенток со всего мира, которые пытаются остановить тайную организацию от активации смертельного оружия, угрожающего всей планете.

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Автор: УНИАН