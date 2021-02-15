Успешная молодежная франшиза рассказывает о сложных отношениях студентов Тессы Янг и Хардина Скотта.

Представлен первый официальный тизер романтического фильма "После падения" ("After We Fell"), являющегося третьей частью франшизы "После" по бестселлерами американской писательницы Анны Тодд.

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Как сообщает "Вольга Украина", первый промо-ролик будущего фильма был опубликован на его официальных страницах 14 февраля специально ко Дню Святого Валентина.

В популярных бестселлерах Анны Тодд удет речь о сложных и очень чувственных отношениях молодых студентов Тессы Янг в исполнении Джозефин Лэнгфорд и Хардина Скотта в исполнении Хиро Файнс-Тиффина. В тизере также засветился новичок франшизы - актер и модель Картер Дженкинс.

Сообщается, что финальные третью и четвертую части франшизы "После" снимали одновременно осенью 2020 года с соблюдением всех правил безопасности.

Как сообщалось ранее, к актерскому составу "После падения" присоединились лауреатка премии "Оскар" Мира Сорвино, звезда "Леденящих приключений Сабрины" Чез Пердомо, а также звезды шоу HBO "Футболисты" и "Настоящая кровь" Ариэль Кеббел и Стивен Мойер. Фильмы поставила известный инди-режиссер Кастиль Лэндон.

Первая часть "После" вышла на большие экраны весной 2019 года, возглавив бокс-офис более дюжины стран, в том числе и Украины. Лента Дженни Гейдж стала фильмом года по версии Teen Choice Awards и E! People's Choice Awards.

Вторую часть франшизы - фильм "После ссоры" - снял режиссер культовых "Жестоких игр" Роджер Кэмбли, а к основному актерскому составу присоединился популярный актер и инфлюэнсер Дилан Спроус. Фильм вышел на экраны в первых числах сентября 2020 года и, несмотря на ограничения, связанные с пандемией, стал не менее успешным, чем первая часть. "После ссоры" дебютировал в украинском бокс-офисе на втором месте, после блокбастера "Тенет".

Премьера третьей части истории Тессы Янг и Хардина Скотта "После падения" ожидается в 2021 году. Точная дата пока неизвестна.

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Автор: Марина Григоренко