"Мегалополис", "До конца света" и "Одинокие волки": что в кино с 26 сентября

УНИАН подготовил традиционную подборку киноновинок этой недели – как в кинотеатрах Украины, так и онлайн.

Главной кинопремьерой этой недели в Украине станет зрелищный научно-фантастический эпос "Мегалополис" культового Фрэнсиса Форда Копполы, который сам режиссер называет "проектом всей своей жизни".

Также на экранах украинских кинотеатров можно будет посмотреть вестерн "До конца света" от Вигго Мортенсена, фильм ужасов "Бегмен", украинский документальный фильм "Фрагменты льда" и еще несколько новинок.

Тем временем, онлайн можно будет посмотреть фильм ужасов "Квартира 7А", являющийся приквелом культового "Ребенка Розмари" Романа Полански, и комедийный боевик "Одинокие волки" с Брэдом Питтом и Джорджем Клуни, который украинские киноманы так и не дождались в кинотеатрах (и уже не дождутся).

Обо всех киноновинках недели читайте в обзоре УНИАН.

Мегалополис

Megalopolis (США, 2024, фантастика/драма)

На этой неделе на экраны украинских кинотеатров выйдет новый фильм культового Фрэнсиса Форда Копполы ("Апокалипсис сегодня", "Люди дождя", "Крестный отец", "Дракула"), который сам режиссер называет "проектом всей своей жизни". Легенда Голливуда работал над фильмом более 40 лет, а на его съемки он потратил около 100-120 миллионов долларов собственных средств. Чтобы собрать такую сумму, ему даже пришлось продать "значительную часть своей винной империи" в Северной Калифорнии.

В центре сюжета – гениальный архитектор и художник Цезарь Катилина, который умеет останавливать время и видеть сквозь измерения. Он мечтает создать город будущего Мегалополис на руинах заброшенной Империи – бывшего Нью-Йорка, страдающего от беззакония, произвола и коррупции. Но Катилина – и сам часть Империи, и его гнетет вопрос: достойно ли ее общество спасения?

Главные роли в фильме исполнили Адам Драйвер (франшиза "Звездные войны", "Дом Гуччи", "Феррари") и Натали Эммануэль (сериал "Игра престолов", франшиза "Форсаж"), а основного конкурента Цезаря сыграл Джанкарло Эспозито (сериалы "Во все тяжкие", "Пацаны", "Мандалорец").

Также в ленте задействованы Джон Войт ("Полуночный ковбой", "Схватка", "Миссия невыполнима"), Дастин Хоффман ("Полуночный ковбой", "Соломенные псы", "Тутси"), Обри Плаза (сериалы "Парки и зоны отдыха", "Легион", "Белый лотос"), Шайа Лабаф ("Трансформеры", "Нимфоманка", "Ярость"), Джейсон Шварцман ("Скотт Пилигрим против всех", "Мария-Антуанетта, "Королевство полной луны"), Лоренс Фишберн ("Апокалипсис сегодня", "Матрица", "Джон Уик") и многие другие.

Премьера фильма состоялась на Каннском кинофестивале в мае 2024 года и он получил противоречивые отзывы – кто-то называл его шедевром, а кто-то запутанной тягомотиной. Впрочем, все хвалили ленту за визуальную составляющую.

На данный момент оценка фильма на IMDb составляет 6,2 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes у него 52% одобрения от критиков. На Metacritic фильм получил от киноэкспертов 60 баллов из 100, что соответствует характеристике "смешанные или средние отзывы".

УНИАН уже также успел посмотреть новинку на допремьерном показе – и вот наш вердикт. После просмотра фильма на него действительно сложно сформировать однозначную реакцию – его надо обдумать, и это скорее хороший показатель. У фильма отличная визуальная часть, благодаря которой мы действительно видим альтернативный мир будущего, невероятные костюмы, в целом интересное миростроение и удачная адаптация элементов Древнего Рима под современность, большинство персонажей очень яркие. В фильме удивительно есть юмор, и он оказался не настолько перегруженным философией, как можно было ожидать. С другой стороны, порой может показаться, что в нем слишком много всего намешано, без чего можно было бы и обойтись (но возможно мы просто это не поняли). Ну и немножко удивило, что при всей сложности фильма его финал показался ну очень уж наивным.

В общем, советуем все же обязательно посмотреть фильм и составить свое мнение о нем, ведь "Мегалополис" – из категории фильмов, мимо которых нельзя пройти.

Интересные факты о фильме читайте в нашем отдельном материале.

До конца света

The Dead Don't Hurt (США, Великобритания, Мексика, 2023, драма/романтика/вестерн)

События ленты разворачиваются в 1860-х годах в США. Отчаянная Вивьен Ле Куди отправляется в путешествие с датским мигрантом Хольгером Ольсеном, чтобы построить совместную жизнь в запыленном городке штата Невада. Однако гражданская война набирает обороты, поэтому мужчина отправляется на войну на стороне Армии Севера. Теперь его возлюбленная должна сама себя защищать, а это нелегко в городе, который контролируют жестокие и испорченные мужчины.

Режиссером, сценаристом, продюсером, композитором и исполнителем главной мужской роли в фильме выступил американский актер Вигго Мортенсен, наиболее известный украинскому зрителю по роли Арагорна в трилогии "Властелин колец", а также фильмам "Оправданная жестокость", "Капитан фантастик" и "Зеленая книга".

Кстати, Мортенсен, известный активной поддержкой Украины во время развязанной Россией полномасштабной войны с февраля 2022 года, приезжал в украинские Черновцы летом этого года, чтобы лично представить ленту в рамках кинофестиваля Миколайчук OPEN.

Главную женскую роль в ленте сыграла люксембургская актриса Вики Крипс, известная по фильмам "Остров Бергмана", "Влюбленная в пустыне", "Корсет" и "Призрачная нить".

На данный момент оценка фильма на IMDb составляет 6,4 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 85% одобрения от критиков с отличием "Сертифицированная свежесть" и 68% от зрителей. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 70 из 100 баллов, а широкая аудитория дала ему 6,1 из 10 баллов, что в обоих случаях соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Интересные факты о фильме читайте в нашем отдельном материале.

Бегмен

Bagman (США, 2024, ужасы)

Главный герой фильма – мужчина по имени Патрик, который все детство провел в страхе, не поддающемуся пониманию. Теперь, во взрослом возрасте, ужасы из прошлого возвращаются, и на этот раз что-то непонятное охотится уже не на него, а на его сына.

Главную роль в ленте исполнил звезда франшизы "Голодные игры", а также сериалов "Острые козырьки" и "Дейзи Джонс и The Six" Сэм Клафлин. Также в "Бегмене" сыграли Антония Томас (сериал "Хороший доктор"), Уильям Хоуп ("Первый мститель") и другие.

Режиссером "Бегмена" выступил Колм МакКарти (сериал "Острые козырьки").

На данный момент оценка фильма на IMDb составляет 6,2 из 10 баллов.

Фрагменты льда

Fragments of Ice (Украина, Норвегия, 2024, документальный)

Фильм является деликатным гипнотическим путешествием по видеоархиву фигуриста украинского ансамбля "Балет на льду" Михаила Стоянова, который гастролировал за рубежом в 80-х и 90-х годах. По этим кассетным записям его дочь воспроизводит незаурядную историю взросления: своего, своей семьи и общества в Украине в целом.

Лента смонтирована из домашних архивов семьи режиссера Марии Стояновой, для которой "Фрагменты льда" стал полнометражным дебютом после ряда короткометражных архивных фильмов. Оператором фильма считается отец режиссера – Михаил Стоянов, он же главный герой ленты.

К продюсерской команде с украинской стороны присоединились режиссер и продюсер Максим Наконечный ("Видение бабочки") и режиссер-документалист Алина Горлова ("Этот дождь никогда не закончится").

Над звуком работал украинский звукорежиссер Василий Явтушенко ("Видение бабочки", "Евродонбасс", "Наружу"), а режиссером монтажа фильма был Виктор Онисько, который погиб в декабре 2022 года, защищая Украину – фильм начали в 2019 году, а заканчивали уже без Виктора. За его дело взялась режиссер монтажа Марина Майковская ("Мы не погаснем").

Мировая премьера фильма состоялась в рамках международного конкурса полнометражных фильмов на Visions du Réel 2024 года в Швейцарии. В Украине "Фрагменты льда" получили одни из главных наград 21-го Международного фестиваля документального кино о правах человека DOCUDAYS UA, в том числе главную награду в конкурсе DOCU/УКРАИНА.

На данный момент оценка фильма на IMDb составляет 7,4 из 10 баллов.

Караоке

Karaoké (Франция, 2023, комедия)

В центре сюжета – оперная дива, чью репутацию разрушает распространенное в Интернете скандальное видео. Подавленную певицу преследуют навязчивые папарацци, но избавиться от них помогает экономка, которая любит караоке и отвечает за уборку роскошного номера, где живет певица. А точнее, жила. Узнав, что кроме потери работы, ее также выгнали из дома и отлучили от банка, дива вынуждена воспользоваться гостеприимством экономки и помочь ей осуществить мечту – принять участие в Чемпионате мира по караоке в Японии.

Главную роль в фильме исполнила известная французская актриса Мишель Ларок ("Моя жизнь в розовом цвете", "Хамелеон").

На данный момент оценка фильма на IMDb составляет 5,3 из 10 баллов.

Шанталь в Магическом Королевстве

Chantal im Märchenland / Chantal in Fairyland (Германия, 2024, комедия/приключения/фэнтези)

Фильм является спин-оффом хитовой (на своей Родине) немецкой комедийной трилогии "Отпадный препод" (2013, 2015, 2017), а его события разворачиваются вокруг одной из главных героинь оригинальных фильмов – проблемной школьницы Шанталь Акерманн.

После завершения школы рыжеволосая Шанталь пытается найти свое место в жизни, мечтая стать блогером. Но все ее идеи завершаются полным провалом. Однажды девушка вместе со своей подругой Зейнеп находят волшебное зеркало, которое помогает им попасть в сказочный мир. Там она становится принцессой и устраивает настоящий хаос ради лайков и вирусного контента. Однако все идет наперекосяк, когда портал разрушается – и девушки должны найти способ вернуться домой.

Главные роли в фильме сыграли Йелла Гаазе и Гизем Эмре, которые повторили свои роли из оригинальной трилогии. Исполнитель главной роли в серии "Отпадный препод" Элиас М'Барек также исполнил небольшое камео в новинке.

Снял фильм Бора Дагтекин, который также был режиссером и сценаристом трех оригинальных фильмов.

На данный момент оценка фильма на IMDb составляет 4,6 из 10 баллов.

Ози: Голос леса

Ozi: Voice of the Forest (Великобритания, Франция, 2024, приключения/анимация)

Этот мультфильм для всей семьи рассказывает историю Ози – орангутанга-сироты, которая использует свои необычные умения, чтобы спасти свой лес и дом от вырубки.

На данный момент оценка фильма на IMDb составляет 4,4 из 10 баллов.

Одинокие волки

Wolfs (США, 2024, комедия/боевик)

В центре сюжета фильма – двое конкурирующих профессиональных "чистильщиков", которые вынуждены объединить усилия, чтобы скрыть следы громкого преступления. Однако, неожиданно для них, обычное дело превращается в настоящий беспорядок.

Для исполнителей главных ролей в фильме Брэда Питта и Джорджа Клуни, которые являются давними друзьями в реальной жизни, это уже не первая совместная работа. Тем не менее, последний раз они вместе играли в одном фильме аж в 2007 году – в криминальной комедии "Тринадцать друзей Оушена". Также в этом году они оба имели небольшие роли по озвучиванию анимационных персонажей в фильме "Воображаемые друзья" Джона Кразински.

Кроме того, в фильме сыграли Остин Абрамс (сериалы "Ходячие мертвецы", "Эйфория"), Эми Райан (сериалы "Закон и порядок", "Офис", "Шугар") и Пурна Джаганнатан (сериалы "Карточный домик", "Большая маленькая ложь").

Режиссером "Одиноких волков" выступил Джон Уоттс, который до этого снял три последние части "Человека-паука" с Томом Холландом (2017, 2019, 2021 годы), а также триллер "Полицейский автомобиль" с Кевином Бейконом (2015).

Премьера фильма состоялась на Венецианском кинофестивале в сентябре 2024 года, где он получил скорее положительные отзывы (но не восторженные).

На данный момент оценка фильма на IMDb составляет 6,2 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 72% одобрения от критиков и 63% от зрителей. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 61 из 100 баллов, а широкая аудитория – в 6,5 из 10 баллов, что в обоих случаях соответствует характеристике соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

С этим фильмом сложилась очень интересная история – он был заявлен к прокату в Украине с 19 сентября 2024 года, даже вышел украинский трейлер, который активно крутили в кинотеатрах перед сеансами других фильмов. Впрочем, в указанную дату он так и не вышел на больших экранах – как позже объяснили УНИАН в пресс-службе украинского кинодистрибьютора B&H film distribution, студия решила выпускать фильм только онлайн и в ограниченный прокат в США, поэтому ждать его в украинских кинотеатрах уже не стоит.

Между тем, с 27 сентября его уже можно будет посмотреть онлайн на Apple TV+.

Квартира 7А

Apartment 7A (США, 2024, ужасы/психологический триллер)

Фильм, являющийся своего рода приквелом культовой "Ребенка Розмари" Романа Полански, рассказывает о событиях незадолго до и в начале оригинальной истории. События разворачиваются вокруг молодой танцовщицы и бывшей наркоманки Терри Джионоффрио, которая также снимает квартиру в том же доме, в который заселяются герои классической ленты Розмари и Гай Вудхаус. Девушка дружит с новой соседкой Розмари, но по непонятным причинам выбрасывается из окна. Из приквела зрители узнают, как ее к этому подвели пара пенсионеров Минни и Роман Кастевет, которые вместе с другими жильцами дома являются членами сатанинского культа, стремящегося привести в мир ребенка Сатаны.

Главную роль в новом фильме сыграла Джулия Гарнер (сериалы "Озарк", "Изобретая Анну", "Американцы").

На данный момент оценка фильма на Rotten Tomatoes составляет лишь 48% одобрения от критиков, тогда как на Metacritic киноэксперты оценили его в 52 из 100 баллов, что соответствует характеристике "смешанные или средние отзывы".

Фильм станет доступен онлайн с 27 сентября 2024 года на Paramount+.

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Кроме того, вы можете посмотреть фильмы, вышедшие в предыдущие недели, а также самые интересные сериалы сентября 2024 года.

Марина Григоренко