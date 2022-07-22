Эти сериалы заставят вас и плакать, и смеяться.

Если у вас давно не было бессонных ночей, тогда эта подборка крутых сериалов для вас. Гарантируем, что вы уткнетесь в экран и забудете обо всем на свете.

"Постучись в мою дверь"

Это турецкий сериал, который сразу же после выхода на экран наделал шума. "Постучись в мою дверь" расскажет историю мечтательной и решительной Эды Йилдиз и человека-робота Серкана Болата. Встреча этих двоих изменит их жизни навсегда. Зрителям показывают неземную любовь, на пути к которой придется пережить много боли, разочарований и препятствий.

"Почему женщины убивают"

Это история о трех женщинах, судьба которых созвучна в мужской измене. Сериал настолько понравился зрителям, что создатели решили продлить его на второй сезон. Кроме того, этот сериал признан одним из самых успешных студии Paramaunt.

"Белый лотос"

Этот сериал расскажет о богачах, собравшихся на гавайском курорте. Создатели "Белого лотоса" поработали над созданием образов "испорченных" героев. Вас знатно удивят отношения "голых королей".

"Тед Лассо"

Молодая красотка решает отомстить своему мужу очень изощрённым способом. Она решается отсудить права на его футбольную команду, и позже сделает все, чтобы загубить дело его жизни.

"Лучше звоните Солу"

Адвокат с талантом мошенника решает открыть свой бизнес. При этом у него отсутствуют моральные принципы. Но даже это не мешает ему достичь высот.

Вас также могут заинтересовать новости: