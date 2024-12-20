Сценарий к картине напишут звезды Голливуда.

Киностудия Warner Bros. Pictures Animation снимет полнометражный мультфильм по мультсериалу "Том и Джерри". Легендарный дуэт персонажей - кота и мышонка - появится на больших экранах, а сценарий к перезапуску картины напишут голливудские звезды.

Как сообщает издание Deadline, на днях Warner Bros. официально объявила, что планирует перезапустить мультсериал и представить его в новом формате. Сейчас подробности сюжета ленты не раскрываются, как и дата выхода. Однако стало известно, что сценарий к мультфильму напишут известные голливудские актеры Рашида Джонс ("Парки и зоны отдыха"), Майкл Говер ("Супермен) и Уилл Маккормак ("Эльф").

По данным издания, новая версия мультфильма будет изображать новые приключения главных героев с современным подходом и с сохранением смысла оригинальной серии. Как известно, впервые культовый сериал вышел на экраны в 1940 году благодаря студии MGM и Уильяму Ханну и Джозефу Барберу.

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Кот и мышонок стали культовыми персонажами не только среди детей, но и среди взрослых. Они вошли в историю и запечатлелись в памяти многих поколений. "Том и Джерри" остаются популярными даже 80 лет после премьеры, несмотря на то, что сериал неоднократно подвергался хейту.

Картину критиковали за порой жестокое обращение кота с мышонком. Однако это не помешало мультсериалу получить семь премий "Оскар" в категории лучших короткометражных анимационных фильмов.

К слову, Том и Джерри уже ранее появлялись на больших экранах в полнометражных фильмах. В частности, в 2021 году вышла комедийная анимационная лента "Том и Джерри", где главную роль Кайлы Форестер сыграла Хлоя Морец.

Напомним, ранее в сеть "слили" трейлер полнометражного фильма "Белоснежка". Стало известно, когда ждать премьеру ленты.

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