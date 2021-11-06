Пребывание лица в этом списке означает введение в действие против него определенных ограничений.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко считает, что фильмы с участием российских актеров, которые были внесены в "черный список", не должны запрещаться в Украине.

Об этом он заявил в эфире программы обратный отсчет на общественном.

При этом министр отметил, что исключением в этом вопросе должны быть те артисты, против которых возбуждены уголовные производства за сотрудничество с российскими оккупантами.

Читайте такжеТайка Вайтити возьмется за экранизацию "Инкала" легендарных Ходоровски и Мебиуса"Есть запрет въезда. Каким образом запрет въезда может касаться аудиовизуального продукта. Я много раз спрашивал это у руководителей прошлой власти... На мой взгляд одно дело, когда есть возбужденное уголовное дело против кого-то, например Охлобыстина, Пореченкова, тогда это должно касаться так называемых черных списков. Другое дело, когда автоматом все эти люди заносятся в черные списки, и сотни часов аудиовизуального продукта, в том числе фильм Романа Балаяна, кладутся на полку", – отметил Ткаченко.

Глава МКИП отметил, что экономика рекламного рынка России и Украины пока не соизмеримы.

"Так же я считаю не совсем справедливым, когда актеры, которые в том числе уже давно умерли, входят в этот "черный" список", – уточнил Ткаченко.

"Черный список" Минкульта

Список лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины, составленный Министерством культуры Украины на основании обращений СБУ, СНБО или Нацсовета по ТВ и радио.

Пребывание лица в этом списке означает введение в действие против него определенных ограничений.

Так, закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно защиты информационного телерадиопространства Украины", например, внес изменения в Закон "О кинематографии". Ими предусмотрено, что Госкино отказывает в выдаче государственного удостоверения или прекращает действие уже выданного удостоверения на право распространения и демонстрации фильмов, если одним из участников фильма является физическое лицо, включенное в "Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины".

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Автор: Яна Ставская